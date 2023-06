Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al comunei Ramet din Alba, Vasile Raica, a scapat de dosarul penal de frauda din fonduri europene. Curtea de Apel l-a achitat definitiv pentru toate acuzațiile aduse de procurorii DNA.

- Sentința definitiva, prin care Ionel Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru corupție, a fost atacata de DNA Bacau. Recursul in casație a fost formulat la instanța suprema pe 28 martie de DNA, asta dupa ce Curtea de Apel Brașov a pronunțat sentința definitiva pe 10…

- Curtea de Apel Chișinau a respins recursul avocaților și a menținut fara modificari incheierea Judecatoriei mun. Chișinau sediul Ciocana prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizarii urmaririi penale in lipsa invinuitului Vladimir Plahotniuc in dosarul “Frauda…

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputat. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din Bucuresti (Romania)…

- Noul procuror general al Romaniei, Alex Florenta, a declarat marti, 9 mai, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii, ca ancheta in dosarul privind protestul Diasporei din Piața Victoriei, din 10 august 2018, va fi finalizata pana in toamna acestui an, a informat Agerpres.Florența a menționat ca cercetarile…

- Angajatul UniCredit care si-a jefuit propria banca va ramane liber. Procurorii au contestat sentinta prin care acesta fusese condamnat cu suspendare, considerand pedeapsa mult prea blanda, mai ales in conditiile in care tanarul furase peste 100.000 de euro. Curtea de Apel a fost de acord si a majorat…