Cea mai mare expo-conferinta dedicata developerilor si pasionatilor de tehnologie din Romania se muta in mediul online Catalyst Solutions anunta mutarea celei mai mari expo-conferinte din Romania, DevTalks, in mediul online.



Cunoscut ca un eveniment de referinta dedicat comunitatii IT&C, noua experienta DevTalks Reimagined va avea loc pe 10-12 iunie si va reuni peste 4.000 de programatori, pasionati de tehnologie, reprezentanti ai companiilor de top din Romania si peste 100 de speakeri locali si internationali de la companii precum: Microsoft, Oracle, SAP, Bolt, Bloomberg, Facebook, Amazon Web Services sau IBM Watson.



Prima editie DevTalks a fost organizata in anul 2014, obiectivul conferintei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor de peste 65 de ani sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, Kaufland Romania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor.Persoanele de peste 65 de ani sau cu…

- Wizz Air a anunțat astazi ca incepand cu data de 25 martie, ora locala 00.00, va suspenda toate operațiunile de la bazele din Timișoara, Craiova și Sibiu pana la 1 mai. Masurile sunt luate ca urmare a restricțiilor din partea autoritaților romane cu privire la circulația cetațenilor straini in Romania…

- The Motans pregatește un turneu național la inceputul anului 2020 , pentru a sarbatori 3 ani de activitate muzicala printr-un show magic. Din ianuarie și pana in aprilie, The Motans va ajunge in Pitești, Ploiești, Galați, Bacau, Iasi, Sibiu, Brasov, Craiova, Timisoara si Constanta. Turneul marcheaza…

- Filmul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, care va avea premiera in cinematografele din Romania pe 28 februarie 2020, va fi prezentat in avanpremiera sambata, la Sfantu Gheorghe, in prezenta echipei de productie si protagonistilor, au anuntat joi, organizatorii evenimentului. Cu zece zile inainte…

- Rețeaua Digi Mobil a depașit pragul de 2 milioane de numere de telefonie mobila portate, din octombrie 2008, cand a fost lansat serviciul in Romania, pana la 31 ianuarie 2020, potrivit statisticilor comunicate de Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații ( ANCOM ). Cu…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- In weekend-ul ce a urmat Bobotezei și Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, studenții creștini ortodocși din toata țara s-au reunit, la București, pentru a pregati calendarul evenimentelor dedicate aniversarii din acest an. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 485, ediția print Duminica, pe 12…

- Prima intrunire din anul 2020 a Asociatiei Aeroporturilor din Romania a avut loc, astazi, la Hotelul Alpin din Poiana Brasov. La invitatia presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Veștea, si a presedintelui Asociatiei Aeroporturilor din Romania, David Ciceo, au raspuns directorii generali…