- In 2022 exporturile moldovenești au inregistrat una din cele mai spectaculoase creșteri ajungand la 4,3 miliarde de dolari, noteaza expertul economic Veaceslav Ionița, intr-o analiza postata pe pagina sa de Facebook . Creșterea a fost de aproape 40% sau 1,2 miliarde USD mai mult decat in anul precedent.Un…

- O delegație de oameni de afaceri din județul Vaslui participa astazi la targul „Fabricat in Moldova” de la Chișinau. Dupa doi ani de pauza, expoziția din Republica Moldova revine cu o ediție jubiliara, a XX-a, in perioada 1-5 februarie, la Moldexpo. Peste 300 de agenți economici din Romania, Ucraina,…

- Profitul retailerului suedez H&M a scazut peste asteptari in perioada septembrie-noiembrie, afectat de increderea redusa a consumatorilor in economie si de cresterea costurilor care nu a fost transferata integral in preturi, transmite Reuters. Profitul operational al perioadei raportate, care este trimestrul…

- Ministrul de externe al Germaniei a declarat duminica ca guvernul sau nu va sta in calea Poloniei in cazul in care aceasta dorește sa trimita tancurile sale Leopard 2 catre Ucraina, ceea ce ar putea reprezenta un progres pentru Kiev, care dorește aceste tancuri pentru a lupta impotriva invaziei Rusiei,…

- Polonia a renuntat la obiectiile sale asupra unei taxe minime pentru multinationale la summitul UE de joi, deblocand intregul pachet de acorduri legate care includea un ajutor financiar pentru Ucraina de 18 miliarde de euro in 2023, au declarat diplomati citati de Reuters si AFP. Mai multi diplomati…

- Riscul ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare intr-un razboi impotriva Ucrainei a scazut ca raspuns la presiunea internaționala. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat acest lucru, potrivit Reuters. „Razboiul continua cu o brutalitate neschimbata”, deși in acest moment unele…

- Occidentul trebuie sa confiște 350 de miliarde de dolari din fondurile rusești inghețate și sa le foloseasca pentru a-i inarma pe ucraineni, li s-a spus parlamentarilor și europarlamentarilor, anunța dnyuz.com. Bill Browder, finanțistul britanic și criticul inrait al lui Vladimir Putin, a condus…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus vineri cancelarului federal german Olaf Sholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit „necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia „distructiva” a Occidentului…