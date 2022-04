Stiri pe aceeasi tema

- David Smith, in varsta de 57 de ani, cetațean britanic, a fost extradat miercuri din Germania in Marea Britanie și va comparea joi la tribunal, a precizat Scotland Yard.Barbatul, care locuia in Potsdam, Germania, este acuzat de șapte infracțiuni de colectare de informații cu intenția de a le trimite…

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Kievul era numit odinoara ”micul Berlin”, cu care se asemana ca ”deschidere, emotie, libertatea din parcuri, sinceritatea oamenilor,, cluburi si petreceri”, declara Zelenski. ”Acum Kievul este inchis. Este tacut si asteapta (sunetul unei) sirene de raid aerian care obliga oamenii sa se retraga in adaposturi”,…

- Scriitorul Andrei Pleșu este de parere ca Vladmir Putin nu poate fi oprit din afara Rusiei. „Mijloacele pe care le folosesc occidentalii pentru a incerca sa-l potoleasca sunt absolut ridicole”, spune Pleșu. Andrei Pleșu considera ca ceea ce se intampla la ora aceasta in Ucraina e dincolo de cultura…

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia și Germania, vizat de sancțiunile luate de Berlin și Washington dupa invazia rusa a Ucrainei, este „mort” și nu poate fi „reinviat”, a declarat marți Victoria Nuland, citata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Israelului, Naftali Bennett, a vorbit, sambata seara, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa vizita in Rusia, si urmeaza sa se deplaseze la Berlin, in cadrul eforturilor diplomatice coordonate cu SUA, Germania si Franta.

- G7 a condamnat cu fermitate, joi, invadarea Ucrainei de catre Rusia, și a declarat ca vor introduce sancțiuni economice și financiare severe și coordonate impotriva Moscovei, relateaza Reuters. De asemenea, liderii celor mai mari economii anunțat ca sunt „gata sa acționeze” in cazul „perturbarilor”…

- Germania isi va pune trupele din forta de reactie rapida a NATO intr-o stare de alerta mai ridicata, care sa le permita sa se desfasoare mai rapid pentru a proteja aliatii est-europeni in cazul unei escaladari a tensiunilor cu Rusia, conform unui anuntat al ministerului apararii de la Berlin, informeaza…