- Cea mai mare economie a Europei estimeaza ca va evita o noua recesiune, deși țara intra, de miercuri, in cea de-a doua carantina naționala din cauza pandemiei Este foarte probabil ca Germania sa evite o noua recesiune, chiar daca cea de-a doua carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus ar…

- Din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri și de decese Covid-19 in landul german Bavaria s-a luat decizia ca masurile restrictive sa fie prelungite pana la inceputul anului viitor. Restricțiile in Bavaria vor fi prelungite pana pe data de 5 ianuarie 2021. Bavaria este landul german care a inregistrat…

- Mașinile scot din criza cea mai mare economie a Europei. Producția industriala a Germaniei a crescut masiv in octombrie, pe fondul exporturilor auto Productia industriala a Germaniei a crescut mai mult decat se estima in octombrie, datorita avansului semnificativ din industria auto. Astfel, sectorul…

- Cativa zeci de germani au luat parte duminica la intrecerea Mos Craciunilor in incercarea de a mentine vie o traditie anuala in ciuda restrictiilor cauzate de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. ''Este foarte trist ca intrecerea nu poate avea loc in conditii normale anul acesta'',…

- Cea mai mare economie a Europei se așteapta la o noua contracție in T4, din cauza creșterii numarului de infecții cu coronavirus Economia germana ar putea sa stagneze sau chiar sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, deoarece masurile adoptate pentru a tine sub control cel de-al doilea val…

- Economia germana va inregistra in acest an o contractie mai mica decat se estima initial, gratie unei reveniri surprinzator de puternice pe parcusul verii, insa cel de al doilea val al pandemiei de COVID-19 reprezinta un risc pentru revenirea de anul urmator, a apreciat miercuri Consiliul inteleptilor…

- Cancelarul Angela Merkel a anuntat aseara ca Germania va introduce noi masuri mai restrictive pentru a incerca sa lupte impotriva raspandirii pandemiei de COVID-19. Anuntul a fost facut la finalul unei reuniuni cu responsabilii celor 16 landuri federale, potrivit Agerpres. De exemplu, numarul participantilor…

- Cea mai mare economie a Europei va reveni la nivelul dinaintea crizei in 2022. Ce stimulente a acordat Germania companiilor Cele mai recente date economice ofera sperante ca PIB-ul Germaniei ar putea reveni la nivelul de dinaintea crizei la inceputul anului 2022, a declarat, marti, ministrul de Finante…