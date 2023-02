Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere joi, 16 februarie, iar cu aceasta ocazie Codin Maticiuc a scris un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.Codin Maticiuc a dezvaluit ca Mihai Bendeac este cel mai mare donator al inițiativei sale, Spitale Publice din Bani Privați, și ca actorul…

- Mihai Beandeac revine din pauza pe care a luat-o cu declarații uimitoare despre planurile sale. Actorul și scenaristul care a parasit Antena 1 cu scandal. Bendeac implinește care luna viitoare 40 de ani și 18 de cand a absolvit Academia Naționala de Teatru și Film ”I.L. Caragiale” și ia in calcul sa…

- Flanco este cel mai dinamic retailer electro-IT din Romania, fiind prezent cu 153 de magazine in 109 orașe din țara și deținator al unuia dintre cele mai mari magazine online de pe piața autohtona. Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce inseamna ca daca veți comanda online…

- Romania ocupa ultimul loc in clasamentul european al gradului de digitalizare a societații și economiei. Totuși, in 2023, țara noastra are șansa sa transforme in oportunitate gradul scazut de digitalizare a societații și economiei, indica datele interne ale Connections Consult. „Romania are șansa construcției…

- IKEA le recomanda tuturor clienților care au cumparat scaunul rotativ ODGER (foto) in culoarea antracit, cu marcaj de data inainte de 2221 și inclusiv, sa nu il mai foloseasca și sa contacteze IKEA pentru a li se rambursa integral suma platita pe produs.„Siguranța clienților este prioritatea principala…

- Duminica s-a inregistrat cea mai calda zi de 11 decembrie din ultimii 60 de ani din Romania, termometrul ajungand la 22 de grade Celsius la Oltenița. Meda Andrei, meteorolog ANM, a vorbit la Digi 24 despre temperatura neobișnuit de calda pentru aceasta perioada: „Un transport de aer deosebit de cald…

- Lumea mondena din Romania a fost surprinsa de vestea ca artista Cristina Spatar a fost ceruta in casatorie. Insa, pentru ca ți-a ținut viața privata discreta, fanii nu știau cine este norocosul care o va duce in fața altarului. Dupa mai multe speculații, s-a aflat cine este barbatul care a cerut-o in…

- Duminica a aparut cel mai recent sondaj CURS, in care PSD are 34%, PNL - 24%, AUR - 12%, iar USR - 9%. Deși sondajele sunt intotdeauna o fotografie de moment, iar piața politica de la noi este foarte volatila, merita menționata stabilitatea clasamentului ultimului an, precum și faptul ca USR este…