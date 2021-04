Cea mai mare companie "tech" de care nu a auzit (aproape) nimeni? - O poveste din Taiwan ​O companie din Taiwan pe nume TSMC este evaluata la peste 600 miliarde dolari, are peste 50.000 de angajați și procesoarele pe care le produce pentru alte companii se regasesc în diverse aparate, de la smartphone-uri pâna la avioane de vânatoare. Deși TSMC nu este foarte cunoscuta publicului larg, ea a schimbat industria microprocesoarelor și a fost condusa aproape trei decenii de un om care a fost supranumit un &"Steve Jobs&" al Taiwanului. Mai jos puteți citi despre cum a devenit extrem de importanta compania și despre poziția ei complicata de conflictul economic dintre China… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

