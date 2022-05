Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o caruta a cazut in raul Bahlui pe raza comunei Miroslava, in satul Bratuleni. UPDATE: Nu sunt alte persoane gasite in apa. Caruțașul este evaluat medical de catre echipajul de prim ajutor. UPDATE: Echipajul…

- Dovezile principale pe care procurorii ieseni se bazeaza pentru a-l trimite dupa gratii pe viata pe studentul marocan Ahmed Sami el Bourkadi sunt petele de sange ale lui gasite pe un maiou al lui Youssef Ajniyah, dar si pe un sutien al iubitei lui, Vanessa Burlacu. Cei doi au fost gasiti morti la mijlocul…

- JUNIORI… Echipa mixta de fotbal sub 13 ani a comunei Garceni a participat la faza regionala a Cupei Satelor la fotbal, care a fost organizata la Ivanesti, judetul Vaslui. Miroslava, judetul Iasi, a castigat faza regionala si s-a calificat la turneul final al competitiei. Micutii fotbalisti din Garceni…

- Amplasamentul acestuia este langa viitorul Parc Industrial Letcani al CJ, vizavi de Sandra Automobile, spre Bogonos. Complexul cuprinde 18 constructii, din care cinci vor fi destinate spatiilor de cazare: zeci de garsoniere pentru muncitori. Restul spatiilor vor avea functiuni mixte: servicii, birouri,…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata, la acoperișul unui bloc din Miroslava județul Iași, cinci persoane au fost evacuate, iar pompierii incearca sa stinga flacarile care au cuprins apartamentele, in special cele de la etajul superior, scrie Ziarul de Iași. Tot in Miroslava, pompierii au fost chemați…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca va sustine construirea prin PNRR a viitorului Spital de Boli Cardiovasculare de la Iasi. Declaratia a fost facuta in cadrul vizitei de doua zile a acestuia in judetul nostru. "Am avut astazi (ieri, n.r.) o intalnire la UMF Iasi impreuna cu managerii…

- ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza o cifra de afaceri de 68,4 milioane de lei pentru anul 2021, o crestere cu 40% fata de 2020 si un profit net de 1,7 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 6,2 milioane de…

- Neculai Constantin Grigoras, consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Ciurea, a fost gasit incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). Firma sotiei sale a facut afaceri cu institutia publica pe care el o reprezenta in valoare de aproape 290.000 lei. "In perioada exercitarii…