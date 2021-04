Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud a semnat un acord cu Pfizer Inc privind furnizarea a 20 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, a declarat marti pentru Reuters un oficial guvernamental. Acest acord va da un nou impuls campaniei de imunizare din aceasta tara, cea mai afectata de epidemie din Africa, adaugandu-se…

- Recent, conducerea Ministerului Sanatații a anunțat ca in viitorul apropiat, in vara mai precis, se va demara și vaccinarea copiiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani. Anunțul a fost facut chiar de catre ministrul Vlad Voiculescu zilele trecute, atunci cand a mai anunțat ca Ministerul Sanatații…

- BUCUREȘTI, 4 apr – Sputnik. Ministerul Sanatații din Iordania a anunța duminica despre lansarea campaniei de vaccinare cu preparatul rusesc Sputnik V. © Sputnik / Mihai CarausCate persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in Moldova“Ministerul a demarat distribuirea vaccinului rusesc Sputnik…

- Comisia Euroepana si alianta americano-germana Pfizer-BioNTech au ajuns la un acord in vederea livrarii a zece milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 in trimestrul doi, o initiativa care este necesar sa fie aprobata de catre statele membre UE, anunta CE intr-un comunicat. Citește și: Nicușor…

- In urmatoarele doua luni Romania va primi aproximativ 6 milioane de doze de vaccin.Potrivit calendarului de livrari, in luna martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti COVID, iar in aprilie minimum 3.128.000 de doze, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii,…

- Ministerul Sanatații a semnat, zilele trecute, o comanda de inca 9 milioane de vaccinuri anti-COVID de la compania germana CureVac, a anunțat, miercuri, la Guvern, ministrul Vlad Voiculescu. „Premierul...

