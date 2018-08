Stiri pe aceeasi tema

- Apoape 400 de persoane si-au pierdut viata in uma inundatiilor provocate de muson in statul Kerala din India, iar peste un milion de persoane au fost evacuate si trimise in zeci de mii de refugii de pe teritoriul tarii, relateaza BBC.

- Peste un milion de persoane sunt gazduite in centrele de sinistrati din Kerala, au anuntat marti responsabili din acest stat din sudul Indiei, lovit de un violent muson, soldat cu peste 410 de morti, informeaza AFP. Scaderea treptata a apelor, in urma diminuarii precipitatiilor, a dezvaluit…

- Sute de morți și aproape un milion de sinistrați este bilanțul inca provizoriu al inundatiilor care au devastat provincia Kerala din sudul Indiei. Apele incep sa se retraga, dar apar noi pericole, de exemplu, riscul izbucnirii unor epidemii. Peste 20 ...

- Un accident devastator pe traseul Chișinau-Leușeni s-a produs aseara în jurnul orei 23. Patru persoane au murit, iar alte patru spitalizate dupa ce o caruța a fost lovita în plin de un automobil. Potrivit surselor de la locul accidentului, opt persoane se aflau într-o…

- Patru persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs vineri in localitatea Corbi din judetul Arges, unde o soferita a pierdut controlul volanului si a lovit o masina parcata, in care urca o familie.

- Arafat: Unii refuza evacuarea. La Covasna, am evacuat fortat mai mulți oameni, la Neamt se discutaCiteste si: Eugen Tomac, DOCUMENT VIRAL: 'Indraznește sa crezi ca Rovana Plumb știe de ce este ministru' Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului,…

- Un virus misterios care afecteaza creierul uman a ucis mai multe persoane in India, iar autoritațile incearca sa detecteze originea acestuia pentru a opri extinderea. Virusul numit Nipah este transportat de animale, dar acestea nu prezinta nici un semn al bolii, scrie Reuters. India a inceput o noua…