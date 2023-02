Stiri pe aceeasi tema

- Minus 31 de grade Celsius au fost inregistrate in noaptea de miercuri spre joi la statia meteo din Intorsura Buzaului, cea mai scazuta temperatura din actualul sezon de iarna. Potrivit meteorologului de serviciu minima a fost inregistrata intre orele 6,30-7 dimineata, iar ulterior temperatura a crescut…

- Ger de crapa pietrele! Cam așa s-ar putea descrie situația in unele zone ale țarii, lovite de frig, mai ales la primele ore ale zilei. Deja meteorologii avertizasera ca inca de miercuri ca urmeaza o perioada foarte rece, geroasa noaptea și dimineața, in mai multe zone din țara. La Intorsura Buzaului,…

- Cea mai scazuta temperatura a acestei ierni s-a inregistrat in judetul Harghita, in noaptea de marti spre miercuri, 13 spre 14 decembrie, cand la Miercurea-Ciuc termometrele au aratat minus 12,3 grade Celsius, iar la Toplita au fost minus 12,2 grade. Citește și: Doi batrani, soț și soție, au primit…

- Frigul s-a instalat in cea mai mare parte a Romaniei, aducand temperaturi de sub -15 C in zonele inalte și ingheț in aproape toata țara. Datele ANM arata ca marți dimineața au fost -19,9 C la Vf Omu, -17,4 C in munții Țarcu, -16,6 C la Balea Lac și -16,2 C in munții Calimani. La […] The post Cea mai…