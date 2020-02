Stiri pe aceeasi tema

- Prințul William și Kate Middleton au gazduit prima lor recepție fara regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham. Ducesa de Cambridge a stralucit intr-o rochie roșie semnata Needle & Thread ce ar valora peste 400 de lire sterline, in timp ce soțul ei a purtat un costum bleumarin, elegant. Cuplul…

- Meghan Markle se afla in mijlocul unui nou scandal. Iar cel care l-a inițiat a fost chiar tatal ducesei, Thomas Markle. Acesta și-a acuzat fiica ca „umilește” familia regala britanica. La o zi dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca Harry și Meghan nu vor mai fi membri activi ai monarhiei, Thomas a…

- Brad Pitt și Jennifer Aniston au participat, duminica noapte, la gala premiilor SAG, ce a avut loc in Los Angeles, California. Aici, cei doi au fost surprinși in diverse ipostaze care au dat de ințeles ca cei doi sunt mai mult decat prieteni. Deși nu au aparut impreuna pe covorul roșu, cei doi și-au…

- Screen Actors Guild Awards sau premiile SAG au fost decernate duminica noapte, la Los Angeles, California. Printre caștigatpri se afla serialul „The Crown”, Brad Pitt și Joaquin Phoenix și Jennifer Aniston. Și cum aceasta gala este una dintre cele mai importante ale industriei de film, vedetele au vrut…

- Justin Bieber iși ține tot timpul fanii cu sufletul la gura. A trecut printr-o perioada dificila, cand a suferit de depresie, s-a casatorit in secret cu modelul Hailey Baldwin, a revenit in muzica cu o piesa care a ajuns in topuri, iar acum și-a facut o schimbare dramatica de look. Nu! Bieber nu mai…

- Kate Middleton a participat, luni seara, la Royal Variety Performance, impreuna cu soțul ei, Prințul William. Dupa ce s-a zvonit ca ducesa de Cambridge ar fi din nou insarcinata, aceasta a pus capat indoielilor in momentul in care a aparut la eveniment intr-o rochie mulata. Kate a purtat o rochie bej,…

- Charlize Theron a facut furori, luni seara, la gala premiilor Glamour Women of the Year. Actrița in varsta de 44 de ani a stralucit intr-o rochie alba, cu spatele gol. Rochia fara bretele și stransa pe corp i-a pus in valoare silueta perfecta. Charlize și-a accesorizat ținuta cu o pereche de pantofi…