Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar german, de 21 de ani, s-a electrocutat mortal in gara din localitatea Ghioroc, judetul Arad. Acesta se urcase pe un vagon pentru a-și face selfie. Trupul barbatului a fost dus la Medicina Legala pentru autopsie. ”La data de 14 august a.c., in jurul orei 23.52, politistii Serviciului Judetean…

- Incredibil in ce situație se afla un maistru militar din Bacau, care a ajuns sa fie condamnat penal, din cauza unui bec furat din supermarket. Inițial, barbatul a fost iertat de procurori, care au decis sa renunțe la urmarirea penala, stabilind o pedeapsa de 30 de zile de munca in folosul comunitații.…

- Raul Strei din Hunedoara, una dintre cele mai riscante ape curgatoare din Romania, a facut noi victime. O femeie a murit, luni, dupa ce a fost luata de ape. Alți trei copii și doi adulți au ajuns la spital.

- Semnificația numelui Maria poate fi interpretata in mai multe feluri, in funcție de originea sau cultura din care provine. Maria este poate cel mai indragit si popular nume biblic feminin folosit in Romania. Numele de fata Maria este expresia puritatii, fiind purtat de mama lui Iisus Hristos. Cu toate…

- Anii trec, ne schimba atat moral, dar mai ales fizic. La fel s-a intamplat și in cazul fetiței din imagine, care acum este una dintre marile dive ale Romaniei. O cunoaște o țara intreaga, dar in fotografie o putem observa pe vremea cand era doar o copila care visa sa creasca. O recunoști pe fetița […]…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete din breasla tanara din showbizul romanesc a facut dezvaluiri in premiera. Tanara a marturisit cum a fost ajutata de Florin Salam sa se lanseze in lumea lor și sa faca bani. Cu ajutorul manelistului, a reușit sa se puna pe picioare financiar. Foto Vedeta dansatoare…

- Caz șocant la Braila! O femeie a ajuns sa fie executata silit pentru suma de 150.000 euro, valoarea unui credit luat in numele ei, in 2007, de persoane necunoscute. Potrivit informațiilor furnizate de avocatul Adrian Cuculis, speța este cu atat mai frapanta cu cat contractul a fost intocmit pe vremea…

- Cel mai longeviv roman din toate timpurile ar putea fi o femeie din Alba. DOCUMENT descoperit in arhivele parohiei Trampoiele Cine a fost cea mai longeviva persoana din Alba sau chiar din Romania? O fila din protocolul morților, aparținand Parohiei Ortodoxe Trampoiele (langa Zlatna, dupa grafia veche…