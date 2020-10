Cea mai folosită linie de tramvai din București nu va mai funcționa de mâine Linia tramvaiului 41, una dintre cele mai utilizate mijloace de transport in comun din București, se suspenda incepand de miercuri, timp de patru zile. Linia tramvaiului 41 va fi suspendata in perioada 14-18 octombrie. Metrorex executa lucrari la pasajul pietonal de la stația de metrou „Parc Drumul Taberei”, aflata pe Magistrala 5. In locul tramvaiului 41 va fi pusa la dispoziția calatorilor o linie naveta de autobuze cu indicativul 641, care va funcționa intre terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”. Autobuzele vor circula pe Bd. Expoziției, Bd. Maraști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

