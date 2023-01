Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Zilele acestui weekend iti aduc provocari majore din partea celorlalti. Posibil ca in urma unor discutii sau actiuni ale acestor persoane sa apara temeri majore legate de pastrarea anumitor relatii sau colaborari. Dar, ceea ce trebuie sa se finalizeze se va finaliza oricum, oricat ai incerca…

- BERBEC - Daca sunteți pasionat de loterie, cumparați un bilet - s-ar putea sa aveți noroc in urmatoarele zile.TAUR – Toate proiectele și activitațile tale din aceasta zi vor avea succes. Este posibila și o calatorie importanta, deschizand noi perspective.GEMENI – Nu este indicat sa-ți faci planuri chiar…

- Finalul lunii decembrie vine cu vești proaste pentru o singura zodie din horoscop. Acest va avea parte de cheltuieli neașteptate pe final de an și va risca sa ia totul de la zero. Astrele arata ca o zodie din horoscop va fi urmarita de ghinion in urmatoarea perioada.

- Zilele norocoase in decembrie pentru fiecare zodie. Nativii se vor bucura de succes și performanța, in anumite zile din ultima luna a anului 2022. Trebuie sa ții cont de ceea ce arata horoscopul, pentru a putea sa te bucuri la maximum de ele. Zilele norocoase in decembrie pentru fiecare zodie Berbec.…

- Ziua de astazi va fi incarcata cu trairi intense pentru unele zodii. Din cauza orgoliilor, acești nativi vor ajunge chiar sa verse lacrimi amare. Horoscop 2 Decembrie BERBEC Ții cu tot dinadinsul sa ți se dea dreptate in orice context. In caz contrar ești oricand pregatit sa-i ataci pe cei din jur.…

- Horoscop chinezesc: Șobolan Este o luna noiembrie destul de agitata, cu o stea a furturilor, a tradarilor și a posibilitaților de pierderi materiale. Pot aparea cheltuieli neprevazute, dar trebuie sa aiba grija și la cheltuielile facute de ei, sa le faca cu cap. Nativii au foarte multe ganduri și griji…

- Berbec O veste din sau despre strainatate iti da planurile peste cap. Dialogul cu un prieten sau un protector te poate lamuri si ajuta sa ti continui demersurile legate fie de o plecare peste mari si tari, fie legate de studii si cercetari necesare dezvoltarii tale. Tine cont de sfaturile primite si…