- "Arhivele si 0 intarzieri ale deciziilor pensiilor sunt doua dintre obiectivele mele. Sunt chestiuni pe care le-am observat mergand in teren. Mi-au pus semne de intrebare. Lucrurile trebuie puse in ordine. Unele lucruri tin de un bun simt elementar pentru oamenii din jur. Incercam sa digitalizam…

- In aceasta seara Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a facut anunțul de care se temeau mulți angajați. Conform declarației sale, azi au fost demiși mai mulți directori ai Caselor de Pensii din teritoriu. Violeta Alexandru a facut anunțul momentului care bucura milioane de pensionari In conferința de…

- „Sunt oameni care ne-au spus ca ne va costa electoral decizia de a crește pensiile in funcție de posibilitațile bugetare lasate de criza economica din acest an și nu cu 40%. Guvernul a decis cu respect pentru pensionari – 14% (cea mai mare creștere de pana acum) și cu responsabilitate pentru cheltuielile…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a precizat ca pensiile ar trebui sa creasca in raport cu rata inflației și ca aceasta marire ar trebui sa susținuta de resursele bugetare. ”Aceste pensii trebuie sa creasca cat sa acopere rata inflatiei. Rata inflatiei este 2,7 la suta, iar…

- "Sunt destule ca sa raman la fel de atenta cum am inceput sa fiu de la inceputul acestui an, inca lucrurile nu sunt puse la punct. La Piatra Neamt nu e o Casa in care sa am cele mai mari probleme in privinta arhivei, sunt altele. Lucrurile inca nu sunt puse la punct, le vom pune, intr-o mare…

- Punctul de pensie crește, de astazi, cu 14%, iar alocațiile cu 20%. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a dat asigurari ca plațile se vor face fara intarzieri. „M-am asigurat ca atat pensiile marite, cat și alocațiile se vor livra conform calendarului“. Guvernul a propus o dublare in etape a alocațiilor,…

- "Gata suntem! S-a finalizat expediția pachetelor cu taloanele de pensii pentru septembrie și cu documentațiile de plata aferente. Pentru toata țara (provincie + sectoare București). Mai devreme cu 3 zile fața de termenul limita la care, conform convenției, se trimit la Poșta…

- Pensiile vor crește in perioada urmatoare. Inca o confirmare a majorarii veniturilor pentru pensionari vine de la Ministrul Muncii. Violeta Alexandru reafirma hotararea Guvernului de a majora punctul de pensie incepand cu 1 septembrie, insa evita sa avanseze procentul cu care vor creste pensiile.