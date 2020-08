Cea mai buna Dacia a fost Logan-ul din prima generatie MPI! 1 milion de km cu GPL Tomasetto STAG

Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce este surprinzator este ca avem un Logan taxi care a mers peste 1 milion de km fara ca cineva sa puna cheia pe motor in afara de schimbarea distributiei pe curea. Si pentru fanii diesel putem spune din nou ca cele mai fiabile motoare Dacia din istorie au fost cele MPI de 1.4 litri…

- Productia de autoturisme din Romania a scazut anul acesta cu aproape 30%. In luna Iunie 2020, au fost produse in Romania 35.121 autoturisme, o scadere de -19.13% fata de iunie 2019, respectiv 43.429 unitati. Dintre acestea, 22.149 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 12.972 unitati…

- DACIA Logan 3 prezinta mai multe surprize pentru viitorii clienti. Este urmatorul model din serie pe care se va lansa pentru cumparatorii din Romania, dar si din alte zone de pe glob. Stim deja ca DACIA Logan 3 urmeaza sa aiba un design mult mai fluid care va aduce plafonul ceva mai aproape de portbagaj.…

- Scadere de aproape 30% a inmatricularilor de autoturisme noi in iunie 2020 fata de iunie 2019. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iunie 2020 cu – 27.84% fata de iunie 2019, atingand un volum de 10.161 unitati. Astfel, pe primele sase luni din 2020, numarul autoturismelor noi…

- Comisia Europeana va finanța Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca cu aproape aproape 1 milion de euro din FEDR pentru a dezvolta o infrastructura de calcul de inalta performanța care sa poata fi integrata in sisteme de calcul de tip cloud și in sisteme de date masive.“Cercetatorii universitații contribuie…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut, in mai 2020, cu peste 45% fata de mai 2019. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in mai 2020 cu -45.01% fata de mai 2019, atingand un volum de 7.155 unitati. Astfel, pe primele cinci luni din 2020, numarul autoturismelor noi…

- In plin scandal legat de intenția Guvernului de a nu mari alocațiile copiilor pe motiv ca nu exista bani statul roman va cumpara peste 6700 de mașini de la compania Dacia. Politia Romana va primi autovehiculele pana la finalul lunii septembrie fiind vorba in mare parte de autovehicule Logan si Duster.…

- Anul viitor Dacia va introduce un nou model de SUV, capabil sa transporte 7 pasageri și care ar putea inaugura tehnologia hibrida in gama de modele a construtorului auto, anunța publicația franceza L’Argus, potrivit Mediafax.Modelul ar trebui sa inlocuiasca monovolumul Lodgy, care nu s-a bucurat…