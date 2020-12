Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de șoferi sunt blocați de doua zile pe o autostrada din Japonia din cauza ninsorilor puternice.Autoritațile au imparțit oamenilor din mașini alimente, carburanți și paturi. Blocajul uriaș s-a produs pe autostrada Kan-etsu, care leaga capitala Tokyo de orașul Niigata.

- Procurorii niponi au cerut joi pedeapsa cu moartea pentru un criminal in serie cunoscut ca „asasinul de pe Twitter”, condamnat pentru uciderea in 2017 a noua persoane care postasera ganduri de suicid in social-media. Cazul a zdruncinat Japonia, relateaza philnews. Takahiro Shiraishi, in varsta de 30…

- Procurorii niponi au cerut joi pedeapsa cu moartea pentru un criminal in serie cunoscut ca "asasinul de pe Twitter", condamnat pentru uciderea in 2017 a noua persoane care postasera ganduri de suicid in social-media. Cazul a zdruncinat Japonia, relateaza Kyodo, potrivit AGERPRES. Takahiro…

- Presedintele Federatiei Internationale de Gimnastica (FIG), japonezul Morinari Watanabe, a declarat pentru Reuters ca simte o mare responsabilitate inaintea concursului de luna viitoare de la Tokyo, ce ar putea "deschide usa" pentru Jocurile Olimpice din vara anului 2021. Competitia de luna viitoare,…

- Japonia a anuntat marti consolidarea securitatii informatice legate de Jocurile Olimpice din vara anului viitor si a condamnat „atacurile cibernetice rau intentionate” ale Rusiei, dupa ce Marea Britanie si Statele Unite au declarat ca hackeri din cadrul GRU au incercat sa perturbe Jocurile Olimpice…

- Japonia a anuntat marti consolidarea securitatii informatice legate de Jocurile Olimpice de la Tokyo si a condamnat "atacurile cibernetice rau intentionate" dupa ce Marea Britanie si Statele Unite au declarat ca serviciile de informatii militare ruse au incercat sa perturbe Jocurile de anul viitor,…

- Japonia a anuntat marti consolidarea securitatii informatice legate de Jocurile Olimpice de la Tokyo si a condamnat "atacurile cibernetice rau intentionate" dupa ce Marea Britanie si Statele Unite au declarat ca serviciile de informatii militare ruse au incercat sa perturbe Jocurile de anul viitor,…

- Un barbat japonez a pledat vinovat la acuzațiile privind uciderea a noua persoane dupa ce le-a contactat pe Twitter, crimele acestuia șocând Japonia relateaza BBC.Takahiro Shiraishi, poreclit „Criminalul de pe Twitter”, a fost arestat în 2017 dupa ce bucați ale unor trupuri…