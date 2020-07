Stiri pe aceeasi tema

- Trupul barbatului in varsta de 34 ani care s-a inecat in raul Siret in urma cu o saptamana a fost gasit, vineri, de un localnic din comuna Tamaseni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sublocotenentul Irina Popa, potrivit Agerpres.Citește…

- O adolescenta din Brodina careia i s-a facut rau și a leșinat in aceasta dimineața a avut parte de un nou coșmar pentru a putea fi preluata de echipajul de ambulanța. Angelica Zaharco, mama fetei, a declarat pentru "Monitorul de Suceava" ca s-a speriat foarte tare cand fetei in varsta ...

- Trei tineri din Salaj s-au ales cu dosar penal pentru lipsire de libertate dupa ce au luat cu forta intr-o masina, dintr-o statie taxi din Zalau, o adolescenta de 17 ani.Potrivit unei informari de presa data publicitatii miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj, la data de…

- Maria Voichita a fost cea de-a treia si ultima sotie a domnitorului Stefan cel Mare. Istoricii considera ca a avut cea mai mare influenta asupra marelui conducator, asta si pentru ca a fost marea sa dragoaste.

- Romina Ashfari, o adolescenta in varsta de 13 ani din Iran, a fost ucisa intr-un mod barbar chiar de tatal sau, pentru ca s-a indragostit de un barbat in varsta de 35 de ani si a fugit cu acesta in orașul Hovigh, din nordul tarii. Adolescenta a fost gasita de polițiști și a fost obligata…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, și-a pregatit deja testamentul. Avand in vedere varsta ei și faptul ca fiica ei, Eliza, este inca minora, este de ințeles. Femeia vrea sa se asigure ca adolescenta nu va duce lipsa de nimic daca, Doamne ferește, se va intampla ceva inainte ca Eliza…

- Diana V., fata de 17 ani din Pitesti cautata la nivel national dupa ce a fost bagata cu forta intr-o masina, a fost gasita la locuinta unui tanar din Valcea. Familiile celor doi, ambele de etnie roma, negociasera casatoria tinerilor, dar nu reusisera sa se inteleaga.

- O femeie de 84 de ani, din Calafat, a fost jefuita de o fata de 15 ani. Copila i-a furat 100.000 de lei, bani pe care batrana ii obtinuse dupa vanzarea unei case. Politia a recuperat doar 7.000 de lei. O adolescenta de 15 ani este acuzata ca i-a furat 100.000 de lei unei batrane de 84 de ani din Calafat.…