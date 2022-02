Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 6 februarie Guvernul va trebui sa decida daca se prelungește sau nu starea de alerta. Miza este aici capitalul politic obținut de partidul care va decide renunțarea la starea de alerta, iar semnalul a fost dat deja de un parlamentar al PNL, care ar fi cerut renunțarea la toate restricțiile.…

- Lansata cu surle si trambite in toamna anului trecut, prima generatie a masinii comercializate de Dacia sub denumirea de Jogger a revenit - de curand, sub lumina intensa a reflectoarelor. Explicatia: conducerea companiei producatoare a publicat, in urma cu cateva zile, peste 100 de fotografii proaspete…

- „La sfarșitul acestei carți nu veți astronaut, dar veți gandi ca unul.” Ozan Varol este un astrofizician devenit intre timp profesor premiat și autor de bestselleruri. Nascut la Istanbul, in Turcia, Ozan s-a mutat singur in Statele Unite la varsta de 17 ani pentru a frecventa cursurile Universitații…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in municipiul Buzau, Aleea Castanilor, nr. 1, jud. Buzau, organizeaza, sambata, 15 ianuarie, un ansamblu de activitați culturale dedicate Zilei Culturii Naționale. Programul…

- Anul acesta, Moș Craciun va ajunge mai devreme in Vrancea cu ajutorul Comunitații 4×4. Prin implicarea lui Marius Constantin și a prietenilor sai cu suflet mare, familiile nevoiașe din zonele de munte ale Vrancei, vor avea parte cu adevarat de sarbatori fericite. „Ajutoarele‟ lui Moș Craciun și-au propus…

- Istoricul oradean Nicolae Nistoroiu a publicat recent o carte de istorie locala numita "Identitate in Bihor. Studiu de caz: satul Sarbi", in care dedica un amplu capitol studiului lingvistic si antropologic al satului si, in mod special, "graiului taranesc". "Ideea ne-a venit in copilarie,…

- Prima pastila administrata pe cale orala impotriva Covid-19 ar putea fi disponibila pana la Craciun in Marea Britanie, conform Mediafax. Molnupiravir, cunoscut si sub numele de Lagevrio, ar urma sa fie disponibil in urmatoarele saptamani, relateaza The Sun. Luna trecuta, autoritatea…

- In aceste zile, Biblioteca „Alexandru Șterca Suluțiu” din Șimleu Silvaniei implinește 70 de ani. Ea a luat ființa datorita donațiilor cititorilor de carte șimleuani. Azi se poate mandri cu cele 67320 de volume in dotare, plus o bogata colecție de publicații actuale. In ultimii ani și-a extins spațiul.…