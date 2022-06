Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de companii din 21 de tari vor participa la cea de-a XV-a editie a Expozitiei Internationale de Echipamente si Servicii de Aparare "HEMUS 2022 - Aparare, Antiterorism si Securitate", care va avea loc in perioada 1 - 4 iunie 2022 la Targul International din Plovdiv. Fii la curent…

- Gimnastul Gabriel Burtanete a obtinut medalia de aur la sarituri, iar Ioana Stanciulescu bronzul la paralele, la Cupa Mondiala Challenge din Bulgaria, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cea de-a 75-a editie a Festivalului de Film de la Cannes s-a incheiat sambata seara prin traditionala ceremonie de decernare a premiilor. Prezentam mai jos palmaresul complet al competitiei oficiale, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cea de-a 15-a editie a Antistatic Festival for Contemporary Dance and Performance, desfasurat sub motto-ul ''Dance to Be Danced'', se desfasoara pe diferite scene din Sofia in perioada 9-19 mai 2022. In cadrul evenimentului vor fi prezentate sapte productii internationale si 13 productii din Bulgaria,…

- Publicația de turism The Travel a inclus orașul Craiova in top zece destinații de vizitat din Europa. Pe locul zece se afla Atena, pe locul noua Plovdiv din Bulgaria, iar pe locul opt e Craiova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prețurile europene la gaze au crescut miercuri cu o cincime dupa ce Gazprom din Rusia a suspendat livrarile catre Polonia și Bulgaria, spunand ca aceste țari nu au reușit sa faca plațile in ruble care trebuiau efectuate cu o zi inainte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Instanța suprema a reluat, joi, dezbaterea apelurilor celor condamnați in dosarul de mare corupție privind finanțarea campaniei prezidențiale din 2009 și a stabilit emiterea unor adrese catre instanțele din Bulgaria pentru a stabili daca aceasta poate fi audiata prin videoconferința in aceasta țara.…

- Kremlinul a reafirmat joi ca tarile ''neprietenoase'' fata de Moscova, in randul carora a inclus si Bulgaria, vor trebui sa plateasca in ruble gazele naturale livrate de Rusia, dar a promis in acelasi timp ca va tine cont de preocuparile manifestate de Serbia in aceasta chestiune si va cauta o solutie,…