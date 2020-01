Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor (CNE) solicita retragerea proiectului de Ordin de ministru privind structura anului scolar 2020-2021, aratand ca cele doua vacante fractionate ii bulverseaza pe copii. Elevii au mai spus ca atentia ministerului ar trebui sa se concentreze pe problemele reale din sistem,…

- *Astazi, in Argeș, la un centru comercial din Pitesti, a fost lansata Campania „Hoții iți invadeaza intimitatea”, care are ca scop constientizarea rolului si importanta masurilor preventive in protejarea bunurilor din locuinte.* Campania ,,Hoții iți invadeaza intimitatea”, desfasurata la nivel national…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei (FSE), din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava (USV), a participat, in perioada 2 – 7 decembrie 2019, la „International Week in Teacher Education".Evenimentele au fost organizate la Institutul de Cercetare in Educatie ...

- Politistii din Fetesti au desfasurat marti, 10 decembrie, activitati de prevenire a delicventei juvenile si a victimizarii minorilor im 4 unitati de invatamant de pe raza municipiului.Politistii au informat elevii si cadrele didactice despre caracteristicile delincventei juvenile si a victimizarii…

- F.T. Ieri a avut loc lansarea campaniei „Hoții iți invadeaza intimitatea”, aceasta avand drept scop constientizarea populatiei cu privire la rolul si importanta masurilor preventive in protejarea bunurilor din locuinte. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, actiunea va fi derulata de catre toate…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile aveti cea mai buna oportunitate de a fi obiectivi si pentru a vedea cum va raportati la ceilalti. Exista o sansa de a imbunatati cele mai apropiate relatii si nu trebuie sa o ratati. TAUR 21.04-21.05: Va indreptati spre un varf de cariera, asa ca acesta ar…

- Cineva care este hartuit sau care ii hartuieste pe altii are nevoie la randul sau de un prieten si de sprijin. Creeaza ocazii pentru a-ti arata prietenia fata de toti.”Politia Romana, prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, colaboreaza cu Asociatia Telefonul Copilului (organizatie…

- Transcarpatia este o regiune cu activitate seismica in care magnitudinea dezastrului ar putea atinge 8 grade. Nu se știe daca noul cutremur va fi unul mai slab. Oamenii deja trebuie sa se pregateasca pentru eveniment, intrucat este imposibil sa-l prezicem: vibrațiile pot incepe in orice moment. Cele…