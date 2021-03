Cea de-a 63-a editie a premiilor Grammy si-a anuntat castigatorii. Taylor Swift si Billie Eilish au primit cele mai importante trofee!

Duminica, 14 martie, o zi atipica pentru celebra gala de premiere din industria muzicala, a avut loc decernarea trofeelor Grammy 2021. Taylor Swift si Billie Eilish si-au impartit doua dintre cele mai importante categorii: Album of the Year (folklore) si Record of the Year (Everything I Wanted). Cea de-a 63-a editie a premiilor Grammy si-a desemnat castigatorii la peste 80 de categorii, de la Record of the Year la pop, dance, non-classical, country, gospel sau christian music. Billie Eilish a primit doua trofee, anume “Record of the Year” si “Song Written for Visual Media”, iar Taylor a luat marele…