Stiri pe aceeasi tema

- CULTURA SI VIATA… A aparut un nou numar al revistei „Viata noastra”, editata de Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” Barlad. Este vorba de o editie speciala, dedicata anotimpului de iarna si sarbatorilor sale. Revista are pe prima coperta doua imagini deosebite: prima…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizeaza duminica, 18 decembrie 2022, cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni…”,…

- „HAI LA TATARUȘI IN BUCOVINA MICA LA TARGUL DE CRACIUN′′ Deschiderea Targului de Craciun la CENTRUL CULTURAL „Alexandru Vasiliu-Tataruși′′ Duminica 18 decembrie 2022, incepand cu ora 16:30 Manifestarile cultural – artistice vor continua ZILNIC pana pe data de 27 decembrie 2022 cand va avea loc ′′Festivalul…

- Consiliul Judetean (CJ) Vaslui si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui organizeaza la sfarsitul saptamanii, cea de-a 40-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Iarna. Organizatorii au anuntat ca pe scena din Centrul Civic al municipiului Vaslui vor…

- COMPETIȚIE… Zilele trecute, sala de antrenament a C.S “Liga de Est” Vaslui a gazduit o noua ediție a “Cupei de Iarna” la Taekwon-do IF, competiție la care au participat 120 de sportivi cu varsta cuprinsa intre 5 și 17 ani, la trei probe de concurs: tull, tehnici speciale și spargeri forța. Ediția 2022…

- MUZICA… Autoritatile locale vor organiza un spectacol in memoria compozitorului Marcel Iorga. Se va numi „Armonii de toamna” si va avea loc pe 23 octombrie, ora 18:00, la Centrul de Afaceri. Printre invitatii speciali ai evenimentului se numara Doina Morosanu si Daniela Raduica, doua dintre interpretele…

- In comuna Asau, are loc, la finele acestei saptamani (8 – 9 octombrie), cea de-a șaptea ediție a Festivalului de folclor ,,Zestrea”, eveniment organizat de Primaria Asau, in parteneriat cu Asociația Culturala ,,Ca La Noi” și Consiliul Județean Bacau (CJ). In acest an, programul manifestarilor este unul…