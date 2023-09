Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XXIII-a editie a One Night Gallery, prima galerie de new media art din Romania care imbina arta si tehnologia intr-un nou concept de expozitie ad-hoc, va avea loc, sambata si duminica, la Museum of Immersive New Art - MINA.Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, vizitatorii vor…

- MINA, Museum of Immersive New Art, se deschide incepand cu 25 august și devine primul spațiu imersiv din Romania și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. MINA este un demers inovator prezentat de George.BCR, conceput de One Night Gal

- Expozitiile imersive "Gustav Klimt" si "Lumea Subacvatica" vor putea fi vizitate, incepand de vineri, la Museum of Immersive New Art - MINA, primul spatiu imersiv din Romania si cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est.Inaugurarea muzeului, la care au participat zeci de persoane,…

- Marea sarbatoare religioasa, dar și naționala, a Adormirii Maicii Domnului a fost marcata, la Pitești, prin evenimentul care a bucurat zeci de copii și parinți: vernisajul expoziției icoanelor pe sticla, pictate de copiii participanți la cea de-a treia ediție a atelierului de creație „IconArT – arta…