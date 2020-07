Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul argentinian Lionel Messi, capitanul echipei de fotbal FC Barcelona, care s-a impus cu 5-0 pe terenul lui Alaves, duminica, in ultimul sau meci al sezonului din La Liga, a afirmat dupa meci ca "recompensele si obiectivele personale sunt secundare", dupa ce si-a adjudecat al patrulea titlu…

- Cursa NASCAR de la Indianapolis a fost marcata de mai multe accidente. Denny Hamlin s-a aflat in postura de lider in momentul in care a facut pana la una dintre roti. Pilotul a pierdut controlul masinii, s-a izbit de mantinela si a luat foc.Denny Hamlin nu a avut de suferit.

- Pe 30 iunie 1977, in Ștefan cel Mare a fost programat duelul Dinamo - FCM Reșița. Era ultima etapa din stagiunea '76-'77. Roș-albii pusesera deja mana pe al 9-lea titlu de campioni, banațenii nu mai aveau emoții cu retrogradarea, astfel ca miza, practic, lipsea. Nu și pentru Dudu Georgescu! Cu 42 de…

- Lansat in 2001, un vehicul cu doua roți bazat pe echilibru promitea ca va revoluționa transportul personal. Acum, Segway va inceta producția controversatului vehicul care a devenit popular in randul ghizilor turistici din orașe și al polițiștilor, dar care nu a prins la publicul larg, relateaza BBC.

- Danny Hamlin a triumfat in cea de-a 12-a etapa din NASCAR, desfasurata in orasul Homestead, statul Florida. A fost o victorie dramatica, deoarece soarta castigatorului s-a decis cu doar 29 de tururi pana la sfarsit.

- Washington, 15 iun /Agerpres/ - Daniel Berger din Statele Unite a castigat duminica "Charles Schwab Challenge", primul turneu din circuitul profesionist american de golf (PGA), organizat dupa pandemia de coronavirus, informeaza AFP. Berger l-a invins pe compatriotul sau Colin Morikawa, fiind necesara…

- Un moment de reculegere a fost tinut joi de toti participantii la turneul de golf din cadrul PGA Tour, care se desfasoara la Colonial Country Club din Fort Worth (Texas), scrie Reuters, potrivit Agerpres.La ora locala 8:46, competitorii s-au oprit si cu capetele plecate au pastrat un minut…

- Noua editie de campionat in circuitul automobilistic IndyCar a debutat cu etapa organizata in orasul Fort Worth din statul american Texas. Cursa s-a desfasurat fara spectatori si a fost castigata de pilotul neozeelandez Scott Dixon.