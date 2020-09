Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, au mers in sala de clasa, alaturi de copiii lor, deși in contextul pandemiei este interzis accesul in incinta unitaților de invațamant, dupa cum o arata ghidurile Ministerului Educației. Aceștia au și postat pe pagina de Facebook…

- La umbra celui mai mare cartier de zgârie-nori din Canada, rezidenții din Toronto încearca sa salveze un stejar vechi de secole dar eforturile au fost complicate de pandemia de COVID-19, scriu AFP și Barrons.Arborele, un stejar roșu american cu o înalțime de 24 de metri, este…

- Furtuna tropicala Isaias a adus miercuri ploi abundente si vanturi puternice in sud-estul Canadei, dupa ce a provocat moartea a sase persoane pe coasta de est a Statelor Unite, relateaza dpa. Isaias urma sa slabeasca in intensitate si sa se disipeze pana joi dupa ce urma sa treaca prin…

- Cainele polițist Suier apare intr-o postare pe Facebook a Ministerului Afacerilor Interne din Romania și arata cum trebuie purtata corect masca de protecție. Postarea a devenit virala, fiind distribuita de mii de internauți, scrie digi24.ro.

- A fost unul dintre cei mai bogati oameni de pe planeta, insa totul s-a prabusit cand se astepta mai putin. In 2012, omul de afaceri brazilian Eike Batista avea o avere estimata la 35 de miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg. Era al saptelea cel mai bogat om de pe planeta, si detinea cea mai…

- Criza a venit fix in momentul in care pe plan financiar ii mergea foarte bine. Artistul a povestit ca a resimțit perioada pandemiei de parca ar fi fost calcat de un buldozer, deoarece are o rata de 20.000 de lei pe luna. „Știi cum a trecut pandemia peste mine? M-a calcat ca un buldozer pentru…

- Din toate semnalele pe care le am, nu vad o activitate la ITM-uri care sa raspunda prompt si eficient sesizarilor oamenilor, nu vad Inspectia Muncii pe teren, iar ultimul termen pentru a schimba lucrurile este o luna, scrie marti, pe Facebook, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres."Nu…

- Canada pierde, pentru prima data, ratingul de top "AAA", din cauza crizei generate de pandemie Agentia de evaluare financiara Fitch a retrogradat miercuri, pentru prima data, ratingul Canadei de la "AAA" la "AA plus", din cauza deteriorarii finantelor publice, in urma crizei…