- Cu doar 24 de zile ramase din 2022, cei care nu au inca planuri pentru Revelion 2023 iși intorc atenția spre restaurante, hoteluri și pensiuni pentru cea mai buna oferta și divertisment. La SunGarden Salin Turda, anul 2023 vine in stil latino alaturi de DJ Andrei Girbo și Alin Salajean ca prezentator.…

- Cei care doresc sa petreaca romanește pe Valea Prahovei mai gasesc locuri libere de cazare, fara intermediari. Totul e sa se inarmeze cu multa rabdare pe drum, zona fiind foarte aglomerata.

- Pachetele pentru Revelion in destinații calde a crescut cu 20%. Cel mai bine se vand sejururile in Maldive, Zanzibar, Seychelles, Mauritius și Republica Dominicana. Cel mai scump pachet costa aproape 20.000 de euro, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pentru Craciun și Revelion, doua treimi dintre pachetele disponibile au fost deja vandute, scrie Digi24. Interesul romanilor pentru destinații exotice este cu 30% mai mare in acest an fața de anul trecut. Printre destinațiile favorite ale celor care și-au programat deja vacanța de sarbatori, in ciuda…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar mulți dintre romanii și-au rezervat deja vacanțele pentru Craciun sau Revelion. Totuși, mai exista inca disponibilitate in multe unitați de cazare. Daca vrei o altfel de experiența pentru Revelio 2023 la Cabana cu ciubar, ar trebui sa te grabești. Revelion 2023 la…

- Zabola Estate unul dintre cele mai ingenioase proiecte de retreat și cazare din Romania. Proiectul ale caror baze a fost pus in apropiere de Covasna, vine acum pe piața cu un alt concept la fel de ambițios. Zabola SPA aduce un colț de India in inima Transilvaniei. Zabola Spa, colț mistic de inspirație…

- Mihai Traistariu a semnat deja contractul pentru Revelion. Artistul in varsta de 42 de ani va ca nta in noapte dintre ani in stațiunea Albena, din Bulgaria, a anunțat el pentru playtech.ro . A primit o oferta buna, așa ca imediat a semnat. „Am batut palma cu mai multe resorturi din stațiunea Albena.…

- Au aparut deja ofertele pentru Craciun și Revelion. Stațiunea in care se cer 3.400 lei/persoana pentru 3 zile Chiar și așa, in zonele preferate de turiști cum ar fi Poiana Brașov și Valea Prahovei se fac rezervari. Unele unitați au vandut, deja 70%, din camere. La un hotel de patru stele din Azuga,…