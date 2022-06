Stiri pe aceeasi tema

- In invazia decisa de Vladimir Putin in Ucraina trebuie vazut un fenomen mai amplu, de mai mare anvergura: o criza a celor 250 de ani de democrație și o fascinație pentru dictatura, care se manifesta la oameni din mai multe țari de pe glob, inclusiv in Romania, pentru ca istoria e ciclica, spune gazetarul…

- Vizita in Romania a soției lui Joe Biden este o recunoaștere a solidaritații cu Ucraina a poporului roman, dar exista o parte a populației care crede ca Romania nu ar trebui sa se implice in ajutorarea țarii vecine, a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24. Prima-doamna a…

- Chiar daca anumite sondaje aratau aproape egalitate intre FIDESZ si alianta partidelor de opozitie, nu s-a pus problema ca partidul lui Viktor Orban ar putea pierde alegerile, ci cu cat va castiga. Opozitia spera ca FIDESZ sa nu mai aiba doua treimi din parlament, ci doar o majoritate simpla. Dar, asa…

- Yaroslava Burlachenko, handbalista ucraineana de la CS Minaur Baia Mare, a fost invitata in aceasta dimineața la GSP Live și a oferit detalii dureroase despre razboiul din țara sa natala. Aceasta spune ca incearca sa se concentreze pe ajutorarea ucrainenilor care ajung in Romania, mai ales a celor care…

- Guvernul pregatește un plan național pentru ajutorarea refugiaților Dan Carbunaru. Foto: Guvernul României. Guvernul pregatește un plan național pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina care au venit la noi în țara. Pâna…

- Actuala situație de securitate este deosebit de ”preocupanta”, a declarat joi seara președintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu omologul estonian, precizand ca este nevoie urgent de consolidarea substantiala si echilibrata a intregului Flanc estic al NATO, relateaza Agerpres. Seful statului a avut…

- Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, se afla duminica in vizita in Romania, apoi va merge in Slovacia, in contextul crizei refugiaților ucraineni, unii dintre aceștia fiind evrei. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca peste 3.000 de cetateni israelieni si peste 1.200 de cetateni…

- Razboiul din Ucraina a trimis mii de cetațeni in țara noastra. Deși cei mai mulți sunt in tranzit, o parte ar putea ramane la noi. Ținand cont de criza forței de munca din țara, multe companii și-au aratat interesul de a-i angaja pe noii veniți. Despre integrarea lor pe piața muncii de la noi, dar și…