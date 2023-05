Ce vor face părinții lui Rareș Prisacariu cu banii câștigați la Românii au Talent Ce vor face parinții lui Rareș Prisacariu cu banii caștigați la Romanii au Talent Rareș Prisacariu este caștigatorul Romanii au Talent 2023. Puștiul de doar șapte ani a caștigat premiul cel mare, in valoare de 120 000 de euro. Parinții lui se gandesc la viitorul sau, astfel ca și-au propus ca acești bani sa ii investeasca, treptat, in dezvoltarea copilului lor. „Vom investi acești bani in fiul nostru, dar asta se va intampla pe parcurs! Material, ne vom sprijini copilul, așa cum fac toți ceilalți parinți”, a declarat mama lui Rareș pentru Playtech.ro . Vezi aceasta postare pe Instagram O postare… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

