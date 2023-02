Ce vom vedea in sezonul 6 al serialului The Crown Fanii așteapta cu mare nerabdarea lansarea unui nou sezon din serialul The Crown. Va fi sezonul cu numarul șase, cel care va incheia aceasta serie de succes. Cand se va lansa ultimul sezon The Crown? Netflix nu a anunțat inca o data oficiala de lansare. Luand in calcul sezoanele trecute, ar fi trebuit ca el sa apara in luna noiembrie 2023. E important de știut insa ca filmarile pentru acest nou sezon au fost oprite pentru o perioada dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Din acest motiv, ultimul sezon ar putea fi lansat in decembrie 2023 sau chiar…