Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea J.K. Rowling i-a raspuns lui Vladimir Putin dupa ce președintele rus a facut o paralela intre el și autoarea seriei lui Harry Potter, acuzand Occidentul ca incearca sa anuleze bogata cultura muzicala și literara a Rusiei, informeaza CNN . „Criticile aduse culturii occidentale nu ar trebui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a folosit amenintarea de a recurge la arsenalul sau nuclear pentru a evita ca Occidentul sa ia in calcul o interventie directa in conflictul din Ucraina, cu toate ca simpla mentionare a acestei optiuni demonstreaza disponibilitatea sefului de la Kremlin de a ucide numerosi…

- Ucraina are nevoie doar de o fractiune din capacitatea de actiune combinata a aliantei, a transmis presedintele ucrainean Volodimir Zelenski liderilor NATO reuniti la summitul de la Bruxelles, joi, citat de CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina se afla in a patra saptamana de bombardamente, iar pana in prezent sute de civili ucraineni și-au pierdut viața, fiind victimele unui lider tiran, care dorește cu toata puterea sa dețina controlul absolut. Din pacate, mulți copilași și-au pierdut viața alaturi de familiile lor sau chiar in fața…

- Presedintele rus Vladimir Putin a descris situatia din estul separatist prorus al Ucrainei drept un ”genocid”. El a susținut insa, la capatul a aproape trei ore de discuții cu cancelarul german Olaf Scholz, ca Rusia nu vrea razboi, si vrea ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul pentru dezamorsarea…

- Cum decide o mama, care naște gemene, ca pe una dintre fiice o pastreaza și pe cealalta o abandoneaza in maternitate? Cum pleaca liniștita din spital numai cu un suflet dintre cele doua, langa ea? Cum alege sa pastreze numai una dintre fiicele gemene? Pe ce criterii, pe ce considerente? Cum traiește…

- Vreau sa-mi gasesc parintii! Va rog, ajutati-ma! Nu, nu e vreo replica din vreun film. Nu e nici vreun pasaj citit in vreo carte de actiune. E un strigat disperat al unor copii care, in anii 90, din diferite motive, au fost indepartati din familiile de origine. Altfel spus, dati spre adoptie. De cele…