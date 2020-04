Ce vești importante au specialiștii după 5 luni de la primul caz oficial de COVID – 19 Pana duminica dimineața murisera deja peste 160.000 de oameni. SARS-COV 2 a devenit subiect de studiu la un nivel fara precedent. Sunt zeci de proiecte pentru vaccinuri, au fost lansate studii antivirale și apar noi teste pentru diagnosticare rapida și eficienta. Dincolo de acestea, oamenii au invațat o serie lucruri in urma pandemiei. De la spalatul corect pe maini și necesitatea unei igiene personale stricte, pana la modul perfid de transmitere a bolii, chestiuni care cu siguranța ne vor fi de un real folos toata viața. Cum am ajuns sa ne infectam Aproape sigur SARS-COV 2 provine de la o specie… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

