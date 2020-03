Ce vedete și-ai închis afacerile din cauza epidemiei de coronavirus Epidemia de coronavirus a condus la inchiderea mai multor afaceri ale vedetelor. In contextul in care barurile și restaurantele s-au inchis prin lege, iata ca și vedetele care au avut astfel de afaceri, pana acum profitabile, au fost nevoite sa le inchida. Printre vedetele carora criza de coronavirus le-a afectat afacerile se numara și Mihai Morar care avea o cafenea in Centrul Vechi al Capitalei, Emozia, și care a fost nevoit sa o inchida: “Vremea grea se va termina cu o cafea buna” – asta am scris azi, cu majuscule, pe vitrina de sticla a cafenelei, cu cateva minute inainte sa scoatem espressor-ul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

