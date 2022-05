Ce valoare are moneda din argint în memoria lui Ion Neculce proaspăt lansată de BNR Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic incepand de luni, 16 mai, o moneda din argint cu tema "350 de ani de la nasterea lui Ion Neculce". Moneda are valoarea nominala de 10 de lei, diametru de 37 mm si greutatea de 31,103 grame, potrivit unui comunicat de presa al BNR. Aversul monedei reda o imagine partiala a manastirii Putna si portretul domnitorului Stefan cel Mare, suprapuse peste un text extras din lucrarea lui Ion Neculce "O sama de cuvinte", inscriptia in arc de cerc "Romania", stema Romaniei, valoarea nominala "10 lei" si anul de emisiune "2022". … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

