- Folosirea rachetelor scumpe de inalta precizie impotriva infrastructurii civile in loc sa loveasca obiective este cel puțin ilogica, mai ales in situația Rusiei, care este sub sancțiuni. Și nici macar loviturile asupra sistemului energetic ucrainean nu ii vor distruge pe ucraineni, susține Institutului…

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…

- Fortele ucrainene au strapuns linia defensiva a Rusiei in sudul tarii, in acelasi timp extinzandu-si ofensiva rapida in est, recucerind noi teritorii in zonele anexate de Moscova si amenintand liniile de aprovizionare pentru trupele rusesti, potrivit Reuters, transmite News.ro. In cea mai mare bresa…

- Fortele ruse au lansat luni dimineata circa zece rachete sol-aer S-300 asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, distrugand obiective de infrastructura civila, intre care un centru de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale, a anuntat seful administratiei militare…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, vineri, intr-o ceremonie desfașurata la Kremlin, și susține ca aceasta este „voința a milioane de cetațeni”. La finalul ceremoniei de anexare, in aplauzele unei sali pline, ridicata in picioare,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin da asigurari marti, 27 septembrie, ca referendumurile de anexare organizate de Moscova in patru regiuni ucrainene – Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijjea – au scopul ”sa salveze populatiile” care locuiesc in aceste teritorii, relateaza AFP și News . „Salvarea populatiilor…

- Potrivit publicatiei The New York Times, Vladimir Putin s-a implicat direct in planificarea strategica a razboiului din Ucraina, in ultimele saptamani, conform unor informatii oferite de oficiali americani. Putin ar fi respins cererile comandantilor sai de pe teren de a li se permite sa se retraga din…

- Pe arcul de cerc descris de frontul din Ucraina forțele ucrainene ataca la extremitați (nord-est in regiunea Harkov și sud in regiunea Herson), rușii ataca dinspre est pe aliniamentul Slaviansk-Bahmut. Forțele ucrainene au ajuns in apropierea localitaților Sviatogorsk și Liman, amenințand spatele rușilor…