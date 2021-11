Ce un viţel tembel! Ce o viţică tâmpită! Florin Tanasescu Asa trebuie sa ne miram, asa trebuie sa exclamam! Cu articolul nehotarat in fata: „un” si „o” ! Asa se scrie istoria zilelor noastre: cu „niste” unii. Ce un vitel tembel si ce o vitica tampita se uita in oglinda! Ce isi admira meclele. „Vitelor, sunteti cele mai destepte si mai frumoase din tara!”, le raspunde in sictir oglinda-oglinjoara. Apoi, pentru sine, zice oglinda: ” Zai, zai, zai, zai, ce un prost erai. Zai, zai, zai, zai, ce o zi intreaga, ca o puturoasa, stateai. Si-asa ati ramas. Tot boi!”. Ce un vitel tembel si ce o vitica tampita au ajus in linia-ntai! Ce de prosti… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

