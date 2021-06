Stiri pe aceeasi tema

- Fanii din Ucraina și din Austria au semnat „frația berii” in Centrul Vechi din Capitala, inainte de meciul celor doua naționale, programat luni, 21 iunie, de la ora 19.00 (in direct la Pro TV), pe Arena Naționala din București.Ucraina - Austria se joaca diseara la București, in ultima runda a grupei…

- In perioada 1-10 iunie, Ford a facut un sondaj pe conturile de Instagram și Twitter, iar fanii au fost invitați sa contribuie la definitivarea unei ediții speciale a modelului Puma ST. Pana și denumirea acesteia a fost aleasa de fani. Dupa mai bine de 275.000 de voturi primite, noua ediție speciala…

- Justitia din marea Britanie si-a dat verdictul: Puiu Popoviciu poate ramane in Anglia. Inalta Curte de Justitie a Marii Britanii a refuzat extradarea sa in Romania. Judecatorii britanici au spus, asadar, ca Puiu Popoviciu nu a avut parte de o judecata corecta la noi in tara. Decizia magistratilor de…

- Cucu, artistul de la „Noaptea Tarziu”, a fost eliminat de la „Survivor Romania”. Acesta a inceput sa planga cand a auzit vestea data de prezentatorul Daniel Pavel, ca el e cel care parasește competiția. A facut și cateva declarații. Cucu a intrat in competiția „Survivor Romania” la sfarșitul lunii aprilie…

- Justitia din Spania a decis ca o romanca, in varsta de 34 de ani, care s-a aruncat in gol impreuna cu bebelusul ei in brate, din turnul castelului Denia din Alicante, acum aproximativ 4 ani, este nevinovata. Instanta a decis totusi internarea ambulatorie a femeii, mai ales ca este deja monitorizata…

- Justitia din Spania a decis ca o romanca, in varsta de 34 de ani, care s-a aruncat in gol impreuna cu bebelusul ei in brate, din turnul castelului Denia din Alicante, acum aproximativ 4 ani, este nevinovata. Instanta a decis totusi internarea ambulatorie a femeii, mai ales ca este deja monitorizata…

- La 53 de ani, Ștefan Banica e tatal a trei copii. Curand, mezinul familiei va implini doi așa ca Lavinia Parva, mama micuțului Alexandru, a postat in mediul online o imagine rara cu acesta. In urma cu doi ani de zile, in mai 2019, Lavinia Parva aducea pe lume primul ei copil. Atunci a devenit Ștefan…

- Surpriza uriașa din partea lui Dan Negru. Ce cadou a decis regele audiențelor din Romania sa le faca fanilor sai duminica, 4 aprilie. Ce proiect lanseaza vedeta de televiziune. Prezentatorul de la Antena 1 a dezvaluit secretul succesului sau. Dan Negru, surpriza majora pentru fanii lui De 20 de ani…