Guvernatorul statului american New York, Kathy Hochul, a declarat vineri stare de urgenta si dezastru dupa ce mai multe mostre continand virusul poliomielitic au fost descoperite in apele reziduale din trei comitate situate la nord de orasul New York, conform Reuters. Ordinul executiv al guvernatoarei…

Un oficial din domeniul sanatatii din statul New York a declarat pentru BBC ca ar putea exista sute sau chiar mii de cazuri de poliomielita nediagnosticate. Aceasta vine dupa ce luna trecuta s-a anuntat ca un barbat nevaccinat a fost paralizat de virus in Rockland County, New York. Cazul sau a fost…

Sub 10.000 de noi cazuri COVID și 29 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații.

Autoritațile sanitare din New York au raportat joi un caz de poliomielita, primul in SUA dupa aproape un deceniu.

Virusul care provoaca poliomielita a fost detectat intr-un numar ingrijorator de probe de ape reziduale din Londra, au anunțat oficiali din domeniul sanatații, transmite BBC. In Marea Britanie, poliomielita a fost eradicata din anul 2003. In ultimele patru luni, UKHSA a gasit virusul poliomielitei in…

