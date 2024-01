Ce trebuie să ştii despre strănut. Cauze, simptome, tratament Stranutul este o reacție a organismului pe care cu toții o avem din cand in cand. Tocmai pentru ca un stranut este un lucru atat de firesc, puțini dintre noi știm cum se produce el și de ce. In plus, stranutul poate fi un indicator pentru anumite alergii sau afecțiuni, așadar, este bine de știut care sunt cauzele și simptomele acestora.Ce este stranutul și de ce stranutamStranutul este modalitatea corpului nostru de a elimina substanțele iritante din nas sau gat. Este o expulzare puternica, involuntara a aerului. Deși acest simptom poate fi destul de sacaitor cateodata, de obicei nu este rezultatul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

