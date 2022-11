Ce trebuie sa stii despre rafinamentul acestor bijuterii | Bratara cu diamante Alege si tu o bratara cu diamante inedita! O bratara cu diamante in stil TENNIS este o bratara in care mici diamante sau pietre pretioase sunt atasate de un lant subtire de metal pretios. O bijuterie eleganta, bratarile de tenis sunt de obicei realizate din aur de 14K sau 18K sau platina. Astazi, bijuteriile ca aceasta bratara cu diamante sunt un element indispensabil in orice colectie de bijuterii datorita versatilitatii lor.Bratarile tenis sunt bratari clasice sofisticate cu un model de diamante simetric. Este demn de remarcat faptul ca exista o mare varietate de bratari din diferite metale… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Romaniei este des criticata pentru ținutele pe care le poarta. Rochiile sale sunt atent analizate iar, atat specialiștii in moda cat și internauții comenteaza aparițiile ei.

- Atentie la ce puneti in farfurie, desi crizele in lant au adus explozia preturilor si facturi uriase! Medicii spun ca oamenii care aleg alimentele de proasta calitate si mananca prea putin de teama ca nu vor avea cu ce trai se pot imbolnavi.

- Un barbat a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce bratara care ii fusese aplicata pentru violenta impotriva fiului sau i-a avertizat de politisti ca acesta nu a respectat masurile dispuse prin Ordinul de Protectie Provizoriu. "Ieri, politisti din cadrul…

- Din randul instituțiilor din Romania, populația are cea mai mare incredere in Pompieri (77%), SMURD (63%), Ambulanța (57%), Armata (56%) și Biserica Ortodoxa (55%), indica un sondaj realizat de Avangarde. In schimb, romanii afirma ca au cea mai puțina incredere in Spitale (15%), Parlament (17%), Guvern…

- Poșta Romana a devenit partener, in dezvoltarea la nivel național, al sistemului Butonul Roșu. Acest serviciu vine in completarea numarului unic de urgența 112 și este destinat persoanelor singure, varstnice, cu risc medical sau aflate in localitati rurale sau izolate, din Romania. „Compania Naționala…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca noua lege a Educației prevede majorarea salariilor profesorilor astfel incat niciun profesor din Romania sa nu mai fie platit sub salariul mediu pe economie. Sursa articolului: Sorin Cimpeanu anunța salarii majorate pentru toți profesorii din Romania:…

- Pictura este o activitate potrivita atat pentru cei care vor sa activeze la nivel profesional in domeniul artei, cat și pentru cei care o abordeaza ca pe un hobby. Pentru a putea face performanța in orice direcție este necesar sa iți perfecționezi abilitațile in mod constant. Nu vei putea face acest…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va infrunta pe elvetianca Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea,…