Hormonul de stimulare tiroidiana (TSH) se mai numește și tirotropina și este eliberat la nivelul hipofizei anterioare. Eliberarea TSH-ului de hipofiza reprezinta cel mai important mecanism de reglare a hormonilor tiroidieni. Determinarea valorilor serice ale TSH-ului este cea mai importanta investigație atunci cand se dorește diagnosticarea diferitelor afecțiuni tiroidiene.

Nivelul de hormoni tiroidieni din sange este reglat/monitorizat prin intermediul glandei pituitare (hipofizei). In cazul in care glanda pituitara inregistreaza anomalii in concentratia hormonilor tiroidieni, intervine…