- A inceput cea mai mare vanzare de acțiuni de la bursa romaneasca. De vineri, romanii pot sa cumpere acțiuni la compania de stat Hidroelectrica odata cu lansarea ofertei publice pentru listarea companiei. Citește și: A murit fostul director al SRI, Costin Georgescu Sunt acțiuni deținute de Fondul Proprietatea…

- Vineri, in prima zi de subscriere de actiuni in oferta de listare a Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti, investitorii au trimis ordine pentru achizitia a 3,4 milioane de actiuni H20, ceea ce la un pret de subscriere de 112 lei pe actiune inseamna

- Hidroelectrica face un pas important pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, acționar minoritar, a anunțat joi noapte ca scoate la vanzare 17% din pachetul deținut, de aproape 20%, adica 78 milioane acțiuni, scrie Economedia.Intervalul de preț este de 94 – 112 lei per…

- SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA” S.A. principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici

- Cine sunt si ce rol au greii care lucreaza la cea mai mare vanzare de actiuni din istoria Romaniei: listarea la Bursa a Hidroelectrica. ZF analizeaza Citigroup, Erste Bank, Jefferies si Morgan Stanley.Cea mai mare oferta de listare de actiuni din istoria Romaniei, respectiv un pachet de pana la 20%…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Producatorul roman de energie Hidroelectrica iși propune sa stranga peste 1 miliard de euro (1,07 miliarde de dolari) in ceea ce se anunța a fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale (IPO) din Europa de pana acum in acest an, a declarat o sursa apropiata de acest…

- Romanii vor putea investi, de astazi, 11 aprilie, in actiuni fractionate, adica parti dintr-o actiune a unei companii listate pe pietele internationale, dimensiunea minima a ordinului incepand de la 10 euro. Potrivit unui comunicat remis de XTB Romania, in acest fel, orice roman, indiferent de puterea…

- Haosul se adancește la Hidrolectrica. Pe langa facturile care nu mai vin, sute mii de clienți se intreaba ce se intampla cu contractele incheiate acum un an, care expira. In plus, abonatii sunt tratati diferit de compania de stat. Unii primesc oferte cu un pret mai mare, altii raman cu tariful mai mic,…