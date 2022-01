Ce trebuie să faci cu aghiasma din alți ani pe care o ții în casă Ce trebuie sa faci cu aghiasma din alți ani pe care o ții in casa. Pentru ca astazi credincioșii se vor intoarce acasa cu noua sticla de aghiasma, mulți dintre ei se intreaba ce se intampla cu apa ținuta de ani de zile in casa. Dupa ce este luata de la Biserica, agheasma mare trebuie sa stea doar in sticle foartec urate și pastrata acasa tot intr-un loc curat. Ce trebuie sa faci cu aghiasma din alți ani pe care o ții in casa Dopul sticlei trebuie sa fie bine inchis, iar daca in timp va capata un miros neplacut ar insemna ca sticla nu a fost destul de curata sau a fost lasata destupata. Chiar daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

