Ce trebuie să facem imediat dacă ne cade părul. Totul pornește de la scalp! Ce trebuie sa facem imediat daca ne cade parul. Totul pornește de la scalp! Diana Baicu, specialist in industria profesionala de frumusețe, ne spune ce anume este indicat sa facem pentru a preveni problema caderii parului și, daca deja este instalata, ce soluții de ultima generație exista, atat ca proceduri in clinici, cat și ca produse de uz acasa. Ingrijim scalpul la fel de atent ca tenul ”Problema caderii parului trebuie abordata diferit, in functie de problemele pe care le avem. Este importanta preventia, iar primul pas este sa ingrijim scalpul la fel de atent cum o facem cu tenul si pielea… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- In episodul anterior aratam cum a inceput devalizarea Tehnoton de catre baronul PSD Maricel Popa. Pe scurt, in anul 2000, Tehnoton Iasi a fost privatizata si servita baronului PSD Iasi, avand atunci pe mana destinul a peste 1500 de angajati. Fabrica era lider zonal in productia de aparate radio, casetofoane…

- Legatura dintre parteneri este una puternica atunci cand iau decizia de a-și oficializa relația, exista insa, potrivit bioenergoterapeutului Lidia Fecioru, și semne care indica necesitatea anularii acestui eveniment, indiferent de cheltuielile care au existat pana la acel moment.

- Sezonul rece poate sa fie o perioada mai benefica pentru organism decat ar crede oamenii. Chiar daca fructele din gradina nu mai sunt prin piețe și magazine, exista alte alternative, care ajuta la imunitatea oamenilor. Unul dintre acestea este fructul care nu doar ca reduce stresul acumulat, ci lupta…

- Intrebat dupa sedinta de Guvern cat la suta din procentul prognozat pentru investitii a fost realizat, ministrul a raspuns: ”3,5%, in jur de 3,5%, pana la finalul lunii septembrie”. ”Eu imi doresc sa nu se taie niciun ban de la investitii dar inca o data, trebuie sa facem acest ”push” pe toti cei care…

- Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul Petrolului, spera ca problemele financiare sa fie rezolvate in perioada imediat urmatoare. Petrolul a obținut inca o victorie prețioasa in Liga 1, 3-2 impotriva Chindiei Targoviște, dar la club nu este liniște. Imediat dupa meci, Gabriel Tamaș a transmis ca…

- Pentru persoanele carora le place gradinaritul, mersul la piața sau la florarii poate fi revigorant. A cumpara plante poate fi una dintre activitațile preferate din timpul zilei. Nu toate florile, insa, reprezinta alegerea potrivita pentru locuința ta. Exista cateva reguli care trebuie respectate pentru…