Ce trebuie să facem dacă am stat în izolare cu o persoană infectată cu Covid-19? Medicul Valeriu Gheorghița a explicat ce poate sa faca o persoana care nu este infectata și care s-a izolat alaturi de cineva depistat cu Covid-19. „In cazul in care un membru al familiei este infectat și locuiesc in aceeași casa toți, situațiile ca sa nu fie cineva infectat sunt mai degraba excepții. La cat de contagioasa e Omicron, probabil ca toți membrii familiei vor fi in final infectați. Atunci, din acest punct de vedere, cei care devin simptomatici, este evident ca au o recomandare clara sa se testeze și nu sa iasa din perioada de carantina dupa cinci zile daca sunt persoane evident vaccinate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

