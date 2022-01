Pensionarii care doresc sa primeasca talonul mov de pensie in format electronic, fie pe e-mail, fie in contul online deschis in portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), trebuie sa urmeze anumiți pași, dupa cum a anunțat recent instituția. In primul rand, cei ce vor sa primeasca talonul mov prin mijloace electronice trebuie sa aiba cont in sistemul informativ al CNPP. Informarea CNPP emisa recent conține explicații referitoare la pașii pe care trebuie sa ii urmeze pensionarii, daca doresc sa-și primeasca talonul mov de pensii in format electronic. Specific, persoanele care dețin deja…