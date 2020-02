Ce trebuie să facă angajații obligați să stea în carantină. Precizările CNAS despre cum se obține concediul medical CNAS a transmis, joi, o serie de clarificari cu privire la acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantina, intre acestea numarandu-se faptul ca durata concediilor medicale pentru carantina nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale pentru alte afecțiuni. Conform comunicatului Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de The post Ce trebuie sa faca angajații obligați sa stea in carantina. Precizarile CNAS despre cum se obține concediul medical appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Precizarile vin din partea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in contextul epidemiologic datorat noului coronavirus. Persoanele nevoite sa intre in carantina din cauza suspiciunilor legate de infecția cu noul coronavirus nu trebuie sa iși faca griji ca vor avea probleme la locul de munca…

