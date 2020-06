Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, impreuna cu cea a Pastilor, fiind praznuita inca din vremea sfintilor apostoli. Pana catre sfarsitul secolului al IV-lea si inceputul secolului al V-lea, Cincizecimea era o dubla sarbatoare: a Inaltarii Domnului si a Pogorarii…

- Credincioșii ortodocsi și cei greco-catolici sarbatoresc, maine, Pogorarea Duhului Sfant sau Rusaliile, un praznic cu data mobila, celebrat in fiecare an la 50 de zile dupa Sfintele Pasti. Supranumita a Cincizecimii, Duminica Rusaliilor face trimitere la Vechiul ... The post Pogorarea Duhului Sfant.…

- O data cu venirea verii, in ziua de duminica 7 iunie, la 10 zile dupa Inaltarea Domnului Iisus Hristos, respectiv la 50 de zile de la Invierea Sa, praznuim sarbatoarea Rusaliilor sau a Pogorarii Sfantului Duh, cunoscuta si sub denumirea de Cincizecime. Daca prin lucrarea Duhului Sfant, Dumnezeu Fiul…

- O parte dintre oamenii care au venit la priveghiul arhiepiscopului Pimen, decedat dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, au ignorat masurile de protecție. Credincioșii, printre care se ... The post Gesturi periculoase la catafalcul Arhiepiscopului Pimen. Credincioșii și-au dat jos masca și au sarutat…

- O parte dintre oamenii care au venit la priveghiul arhiepiscopului Pimen, decedat dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, au ignorat masurile de protecție. Credincioșii, printre care se ... The post Gesturi periculoase la catafacul Arhiepiscopului Pimen. Credincioșii și-au dat jos masca și au sarutat…

- Credincioșii ortodocsi, dar si cei greco-catolici aduc astazi cinstire Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cu prilejul uneia dintre cele mai importante sarbatori bisericesti ale inceputului de vara. Constantin I sau Constantin cel Mare, pe numele sau intreg ... The post Tradiții și obiceiuri de…

- Credincioșii ortodocși intra de astazi in Saptamana Luminata, dupa Sarbatoarea Invierii Domnului. De Sfintele Pasti, Biserica vesteste: „Acum toate s-au umplut de lumina, cerul si pamantul si cele de sub pamant”, incepe asadar Saptamana Luminata. Saptamana Luminata este prima saptamana care…

- Crestinii ortodocsi și greco-catolici sarbatoresc sfintele sarbatori pascale in plina stare de urgenta ce impune o serie de restricții. The post Sarbatori pascale in stare de urgența. Credincioșii au primit Lumina Invierii acasa appeared first on Renasterea banateana .