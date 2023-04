Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat postum cu ”Ordinul Curajului”, ”pentru curajul si bravura de care a dat dovada”, pe bloggerul militar Vladlen Tatarski, al carui nume real era Maxim Fomin, ucis duminica intr-un atentat cu bomba la Sankt Peterburg, un asasinat de care Moscova acuza Ucraina…

